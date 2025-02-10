Європейські технологічні гіганти ШІ об'єднуються для співпраці в оборонній сфері: що відомо

Основні європейські ШІ-стартапи Mistral і Helsing об'єднуються для оборонних проєктів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про співпрацю

Mistral та Helsing, два з найбільших європейських стартапів, об'єднують зусилля для впровадження штучного інтелекту в оборонні технології.

Про партнерство було оголошено в понеділок під час відкриття саміту ШІ в Парижі.

У своїй заяві компанії зазначили, що застосовуватимуть комп’ютерне бачення для покращення здатності оборонних систем "розуміти навколишнє середовище, ефективно взаємодіяти з операторами та забезпечувати швидке та надійне прийняття рішень у складних ситуаціях".

Два стартапи, які мають спільних інвесторів, не розголошують фінансові умови та не надають додаткової інформації щодо того, над якими саме системами зброї вони працюватимуть.

Про компанії

Компанія Helsing, заснована в Німеччині, розпочала розробку програмного забезпечення для безпілотників та інших елементів військової техніки, включаючи реактивні літаки Eurofighter.

Наприкінці минулого року Helsing оголосила про створення власних ударних безпілотників. Стартап також закликав європейські країни збільшити витрати на оборону.

Зазначається, що стартап AI Helsing зараз створює ударні дрони для Європи.

Французька компанія Mistral створює моделі штучного інтелекту, які змагаються з розробками OpenAI та Meta Platforms Inc.

У січні міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив у телеінтерв'ю, що французькі військові будуть використовувати програмне забезпечення штучного інтелекту від Mistral.

Про штучний інтелект

В Україні розпочинає роботу WinWin AI Center of Excellence. Центр зосередиться на розробці та впровадженні штучного інтелекту в GovTech-проєктах і ключових сферах життя українців, зокрема в обороні, медицині, освіті та бізнесі.

Додамо, у застосунку "Дія" планується запровадити використання штучного інтелекту. Уже функціонує ШІ-чатбот "Наталка", який допомагає бізнесу інтегрувати сервіси Дії. За три місяці він обробив понад 1400 запитів.