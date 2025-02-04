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Штучний інтелект для держави: у Мінцифри почав функціонувати центр з розробки та впровадження ШІ
Міністерство цифрової трансформації започатковує в Україні WinWin AI Center of Excellence, що спеціалізуватиметься на розробці та впровадженні рішень із застосуванням штучного інтелекту у сфері державного управління.
Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Що відомо про центр
Центр зосередиться на розробці та впровадженні штучного інтелекту в GovTech-проєктах і ключових сферах життя українців, зокрема в обороні, медицині, освіті та бізнесі, а WINWIN AI Center of Excellence об'єднає провідних міжнародних та українських технологічних експертів для вивчення кращих світових практик і розробки інноваційних рішень.
В пресслужбі зазначили, що мають на меті амбітну мету — до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень.
Для цього вже зараз визначили пріоритетні напрями.
Серед ключових цілей:
- розробка національної AI-стратегії та програми інвестування в дослідження й розробку AI-рішень;
- створення найсприятливішого у світі правового середовища для розвитку;
- щорічне зростання кількості AI-стартапів щонайменше на 50%;
- зміцнення позицій України як країни з найбільшою кількістю AI-розробників і спеціалістів у Європі.
В пресслужбі повідомляють, що WINWIN AI Center of Excellence стане драйвером створення ШІ-інновацій для досягнення глобальної мети.
Кключові завдання центру на рік:
- розробити національну мовну модель LLM для державних сервісів;
- створити механізм розробки пілотних AI-рішень;
- запустити AI-інкубатор та випустити мінімум три ШІ-продукти;
- інтегрувати ШІ в "Дію" та "Мрію".
Очолили новостворений центр Данило Цьвок, який понад 10 років займався інноваціями і менеджментом масштабних проєктів та Дмитро Овчаренко — архітектор і технічний директор з майже 20-річним досвідом.
Зауважимо, за даними Національного банку України, експорт ІТ-послуг з України за перші шість місяців 2024 року скоротився на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 3,21 мільярда доларів. У грошовому еквіваленті зменшення становить 170 мільйонів доларів.