Вчені імітують віруси за допомогою ШІ, відкриваючи нові можливості для генної терапії

Вчені використовують штучний інтелект (ШІ) для створення вірусоподібних нанокапсул, які можуть стати проривом у генній терапії та вакцинах, пише AI4Future.

Віруси, хоч і є одним із найнебезпечніших ворогів людства, давно привертають увагу дослідників своєю структурою. Ці мікроскопічні "загарбники" ідеально спроектовані для упаковки генетичного матеріалу та його доставки в клітини господаря — систему, яку вчені зараз прагнуть використати на благо.

Група дослідників під керівництвом професора Сангміна Лі з Postech (Корейський інститут науки та технологій Пхохан) використала це натхнення для створення вірусоподібних нанокапсул за допомогою ШІ, відкриваючи нові можливості для генних терапій та вакцин.

Революційний дизайн

Віруси є природними майстрами генетичної доставки, захищаючи свій матеріал у білкових оболонках. Вчені спробували створити штучні білки, так звані нанокапсули, для імітації поведінки вірусів. Однак традиційні нанокапсули виявилися надто малими для перенесення достатньої кількості генетичного матеріалу і занадто простими, щоб відтворити багатофункціональність вірусів.

Щоб вирішити ці проблеми, команда професора Лі використала ШІ для створення вірусоподібних нанокапсул. Хоча віруси здебільшого мають симетричну структуру, саме незначні асиметрії забезпечують їхню ефективність. Застосовуючи цей підхід, дослідники вперше створили нанокапсули у формах тетраедра, октаедра та ікосаедра.

Серед цих форм структура ікосаедра стала особливо видатною. Її діаметр складає 75 нанометрів, і вона здатна переносити утричі більше генетичного матеріалу, ніж традиційні вектори, такі як аденоасоційовані віруси (AAV). Це, за словами дослідників, є значним проривом у генній терапії, де критично важливим є здатність переносити великі об’єми генетичного матеріалу.

Практичний потенціал

Дослідження за допомогою електронної мікроскопії підтвердили, що нанокапсули відповідають запланованим симетричним формам. Функціональні тести показали, що вони успішно доставляють терапевтичні гени до цільових клітин.

За підтримки міністерства науки та інформаційно-комунікаційних технологій Кореї та Інституту медицини Говарда Хьюза, це дослідження може змінити підхід до лікування захворювань.

"Досягнення у сфері штучного інтелекту відкрили нову еру, коли ми можемо проектувати та створювати штучні білки для задоволення потреб людства", — зазначив професор Лі.

Він сподівається, що це дослідження не лише прискорить розробку генних терапій, але й сприятиме проривам у створенні вакцин наступного покоління та інших біомедичних інновацій.