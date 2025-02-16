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"Укроборонпром" и французская Thales создадут совместное предприятие для развития оборонных технологий

"Укроборонпром" и французская Thales создадут совместное предприятие для развития оборонных технологий
Фото: "Укроборонпром"

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и французская компания Thales International SAS подписали соглашение о создании совместного предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Основная цель сотрудничества – развитие передовых технологий в сферах противовоздушной обороны, радарных систем, радиоэлектронной борьбы, тактической связи и оптико-электронных систем.

Подписание соглашения состоялось во время Мюнхенской конференции безопасности при участии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Олег Гуляк подчеркнул, что сотрудничество с Thales будет способствовать укреплению воздушной безопасности страны и позволит украинским специалистам работать с новейшими оборонными технологиями.

"Практическими последствиями партнерства с Thales International SAS станут более плотное закрытие украинского неба от российских угроз и обретение нашими оружейниками нового опыта работы с самыми современными технологиями. Это очередной шаг к созданию на базе нашей оборонки Арсенала свободного мира", — отметил он.

Сметанин подчеркнул, что "Укроборонпром" уже продолжительное время сотрудничает с Thales, а создание совместного предприятия станет весомым шагом в укреплении оборонного потенциала Украины.

Недавно "Укроборонпром" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники.

Автор:
Татьяна Гойденко