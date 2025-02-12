Коррупционный скандал в "Укроборонпроме": эксчиновники "заработали" более 107 млн грн

Контрразведка Службы безопасности и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили бывших чиновников "Укроборонпрома", укравших более 107 млн гривен на экспорте военной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Коррупционная схема заключалась в искусственном привлечении госпредприятием, которое осуществляло экспорт продукции военного назначения украинского производства, компании-нерезидента для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах.

Находясь на руководящих должностях, фигуранты подписывали соглашения с директором этой компании на сопровождение по заключению и дальнейшему исполнению договоров с экспортерами украинского вооружения. Но практически вся работа осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия.

По данным следствия, в течение 2016-2019 годов госпредприятие оплатило компании-нерезиденту более 3,78 млн евро (более 107,2 млн грн) за якобы выполненные работы, которые фактически не производились. Эти средства проходили через счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.

По факту хищения государственных средств и злоупотребления служебным положением объявлено подозрение четырем бывшим чиновникам государственных предприятий и бенефициару частной компании. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее НАБУ подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции о совершении преступления главой Минобороны Рустемом Умеровым по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением из-за скандала с назначением директора "Агентства оборонных закупок".