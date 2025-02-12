Корупційний скандал в "Укроборонпромі": експосадовці "заробили" понад 107 млн грн

Контррозвідка Служби безпеки та Національне антикорупційне бюро викрили експосадовців "Укроборонпрому", які вкрали понад 107 млн держаних гривень на експорті військової продукції.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що корупційна схема полягала у штучному залученні держпідприємством, що здійснювало експорт продукції військового призначення українського виробництва, компанії-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.

Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї компанії на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння. Але фактично вся робота здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.

За даними слідства, протягом 2016-2019 років держпідприємство сплатило компанії-нерезиденту понад 3,78 млн євро (понад 107,2 млн грн) за нібито виконані роботи, які фактично не здійснювалися. Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та надалі розподілялися між учасниками злочинної групи.

По факту розкрадання державних коштів та зловживання службовим становищем оголошено підозру чотирьом колишнім чиновникам державних підприємств та бенефіціару приватної компанії, які переховуються за кордоном. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше НАБУ підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем через скандал з призначенням директора "Агенції оборонних закупівель".