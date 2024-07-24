Rheinmetall получил официальный заказ от Украины на завод боеприпасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов, который был анонсирован в феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Заказ включает полное оснащение завода всем необходимым оборудованием. Точная стоимость заказа не разглашается, но известно, что она достигает нескольких десятков миллионов евро.

Работы должны начаться в третьем квартале 2024 года и продлиться несколько лет с планами запустить производство боеприпасов в Украине в течение 24 месяцев. Также Rheinmetall вместе с украинским партнером будет отвечать за управление заводом.

В то же время, генеральный директор Rheinmetall, Армин Паппергер, отметил, что заказ подчеркивает опыт компании и ее готовность поддержать Украину в модернизации оборонной промышленности.

Напомним, в феврале Rheinmetall объявила о планах построить на Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов. Для реализации проекта немецкий оборонный концерн и украинская компания-партнер подписали меморандум о взаимопонимании на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Также в своем сообщении Rheinmetall указало, что новый завод будет производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм и метательные заряды. Хотя точные объемы производства не были уточнены, компания заявила, что их будет не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет владеть 51% акций нового предприятия, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают, будет получать 49%.

В июне 2024 года немецкая компания Rheinmetall заключила с Украиной соглашение о начале производства боевых машин пехоты Lynx. Первый экземпляр планируется выпустить до конца года. Проект будет финансироваться правительством Германии.