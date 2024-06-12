Rheinmetall будет производить в Украине БМП Lynx

Немецкая оборонная компания Rheinmetall договорилась с Украиной о запуске производства БМП Lynx. Первый танк планируется изготовить уже к концу года.

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Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, пишет "Укринформ".

Первый БМП Lynx будет произведен в Украине до конца года

«На конференции было объявлено вместе с немецким вооруженным концерном Rheinmetall о том, что мы начинаем производство в Украине БМП Lynx. Первая такая машина будет произведена в Украине до конца года», – отметил Камышин.

По его словам, профинансирует проект германское правительство.

Министр также напомнил, что недавно АО "Укроборонпром" и немецкий концерн, изготовитель танков и бронетехники Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он будет производить и ремонтировать технику немецких образцов, в частности, БМП Marder (это также финансируется средствами правительства ФРГ).

"Это хороший пример того, как украинская оборонка начинает интегрироваться в европейскую систему", - подчеркнул Камышин.

Он надеется, что, когда Украина станет членом ЕС и НАТО, отечественный оборонно-промышленный комплекс будет уже интегрирован в европейскую систему.

Министр убежден, что после победы Украины экспорт украинского вооружения и военной техники станет весомым элементом украинской экономики, напомнив, что в прошлом году с 5% от экономического роста 1,5% дала именно оборонная промышленность.

«В этом году будет в разы больше», – пообещал Камышин.

Он добавил, что потребность Украины в вооружениях превышает производственные способности любой страны мира, поэтому пока идет война, Киев будет вынужден закупать немало вооружений.

"Но главная задача – разрабатывать, производить и ремонтировать в Украине", – утверждает министр.

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, Камышин и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер не называют местоположение производства БМП Lynx по соображениям безопасности.

БМП Lynx разработан германской компанией Rheinmetall. Танк впервые был представлен в 2016 году. Он имеет "модульную" конструкцию и может быть оснащен разным вооружением. Масса БМП Lynx составляет около 44 тонн.

Производство оружия Rheinmetall в Украине

Украина вместе с немецким оборонным заводом Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет для них комплектующие, сообщил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.