Rheinmetall виготовлятиме в Україні БМП Lynx

Німецька оборонна компанія Rheinmetall домовилася з Україною про запуск виробництва БМП Lynx. Перший танк планують виготовити вже до кінця року.

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Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, пише "Укрінформ".

Перший БМП Lynx буде вироблено в Україні до кінця року

«На конференції було оголошено разом з німецьким збройним концерном Rheinmetall про те, що ми починаємо виробництво в Україні БМП Lynx. Перша така машина буде вироблена в Україні до кінця року», - зауважив Камишін.

За його словами, профінансує проєкт німецький уряд.

Міністр також нагадав, що нещодавно АТ "Укроборонпром" і німецький концерн, виробник танків і бронетехніки Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він вироблятиме і ремонтуватиме техніку німецьких зразків, зокрема БМП Marder (це також фінансується коштами уряду ФРН).

«Це добрий приклад того, як українська оборонка починає інтегруватися в європейську систему», - підкреслив Камишін.

Він сподівається, що коли Україна стане членом ЄС і НАТО, вітчизняний оборонно-промисловий комплекс буде вже інтегрований у європейську систему.

Міністр переконаний, що після перемоги України експорт українського озброєння і військової техніки стане вагомим елементом української економіки, нагадавши, що торік з 5% економічного зростання 1,5% дала саме оборонна промисловість.

«Цього року буде в рази більше», - пообіцяв Камишін.

Він додав, що наразі потреба України в озброєннях перевищує виробничі спроможності будь-якої країни світу, тому поки триває війна, Київ буде змушений закуповувати чимало озброєнь.

"Але головна задача – розробляти, виробляти та ремонтувати в Україні", - стверджує міністр.

Як пише німецьке видання Handelsblatt, Камишін та генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не називають місце розташування виробництва БМП Lynx з міркувань безпеки.

БМП Lynx розроблений німецькою компанією Rheinmetall. Танк був вперше представлений у 2016 році. Він має "модульну" конструкцію і може бути оснащений різним озброєнням. Маса БМП Lynx становить близько 44 тонн.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

Україна разом з німецьким оборонним заводом Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає для них комплектуючі, повідомив директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.