Rheinmetall планує побудувати в Україні чотири збройові заводи

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

Про це пише видання Le Monde.

"Зараз Україна є для нас важливим партнером, ми бачимо там потенціал від двох до трьох мільярдів євро [обороту] на рік", — заявив у четвер голова ради директорів компанії Армін Паппергер під час презентації результати 2023 року.

За словами Паппергера, Rheinmetall розраховує на загальне виробництво близько 1,1 мільйона 155-мм снарядів у середньостроковій перспективі, щоб зміцнити свою позицію світового лідера в цій галузі. Очікується, що підприємсва виготовлять 700 000 снарядів у 2025 році і до 500 000 вже цього року. Зазначається, що до російського вторгнення в Україну концерн виробляв лише 70 тис. снарядів на рік.

Видання пише, що в середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Ця будівля буде копією заводу боєприпасів, який Rheinemetall зараз будує в північній Німеччині, в Унтерлюсс. Литва також має незабаром прийняти фабрику боєприпасів із групи.

Додамо, що німецький виробник зброї Rheinmetall очікує рекордних продажів та зростання прибутків у 2024 році, оскільки війна в Україні підштовхує країни НАТО збільшувати витрати на оборону. Ця тенденція підтримуватиме розвиток оборонних компаній протягом багатьох років.

Також Rheinmetall оголосила про наміри збудувати в Україні новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

Підприємство вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм, а також метальні заряди. Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

"Ми хочемо бути ефективним партнером для України у відновленні колись сильної оборонної технологічної промисловості України та забезпеченні автономії українських потужностей", - сказав Паппергер, пояснюючи своє рішення.