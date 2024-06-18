Украина получит от немецкой компании Rheinmetall танк "Франкенштейн"

Немецкая компания Rheinmetall поставит в Украину новый танк "Франкенштейн", способный сбивать российские беспилотники и ракеты.

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Об этом сообщает издание The Telegraph.

В Rheinmetall заявили, что установят свою новую зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1, создав новую машину для укрепления обороны Украины.

Отмечается, что системы вооружений, которые способны бороться с угрозами ближнего действия, такими как беспилотники и артиллерийский огонь, все чаще рассматриваются как критически важные на линии фронта в Украине.

"Украинские лидеры неоднократно призывали к большей поддержке в виде противовоздушной обороны перед непрерывными атаками российских беспилотников, поражающих энергетический сектор страны", - пишет издание.

"Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм", - сказал глава отдела наземных систем Rheinmetall Берн Бернхард.

Украинская армия уже получила около сотни танков Leopard 1 обыкновенной конфигурации.

Сообщается, что компания Rheinmetall недавно разработала систему Skyranger, которая может похвастаться сложными датчиками с осмотром поля боя на 360 градусов, способными бороться с роями дронов.

Производство оружия Rheinmetall в Украине

Украина вместе с немецким оборонным заводом Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет для них комплектующие, сообщил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.

А на днях Rheinmetall договорилась с Украиной о запуске производства БМП Lynx. Первый танк планируется изготовить уже к концу года.