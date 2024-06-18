Україна отримає від німецької компанії Rheinmetall танк "Франкенштейн"

Німецька компанія Rheinmetall поставить в Україну новий танк "Франкенштейн", який здатний збивати російські безпілотники і ракети.

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Про це повідомляє видання The Telegraph.

У Rheinmetall заявили, що встановлять свою нову зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1, створивши нову машину для зміцнення оборони України.

Зазначається, що системи озброєнь, здатні боротися із загрозами ближньої дії, такими як безпілотники та артилерійський вогонь, все частіше розглядаються як критично важливі на лінії фронту в Україні.

"Українські лідери неодноразово закликали до більшої підтримки у вигляді протиповітряної оборони перед безперервними атаками російських безпілотників, які вражають енергетичний сектор країни", - пише видання.

"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", - сказав голова відділу наземних систем Rheinmetall Бьорн Бернхард.

Українська армія вже отримала близько сотні танків Leopard 1 звичайної конфігурації.

Повідомляється, що компанія Rheinmetall тільки нещодавно розробила систему Skyranger, яка може похвалитися складними датчиками з оглядом поля бою на 360 градусів, здатними боротися з роями дронів.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

Україна разом з німецьким оборонним заводом Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає для них комплектуючі, повідомив директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.

А днями Rheinmetall домовилася з Україною про запуск виробництва БМП Lynx. Перший танк планують виготовити вже до кінця року.