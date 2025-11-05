Европейские оборонные гиганты Rheinmetall и Leonardo получили первый контракт от итальянской армии

Совместное предприятие, созданное европейскими оборонными гигантами Rheinmetall (Германия) и Leonardo (Италия), получило первый крупный заказ от итальянской армии на поставку боевых бронированных машин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Детали заказа

Совместное предприятие немецкой и итальянской компаний, сотрудничающее в паритетных отношениях и запущенное в прошлом году, будет производить 21 боевую бронированную машину A2CS. Поставка первой единицы ожидается к концу 2025 года.

Ожидается, что Италия закажет в общей сложности 1050 боевых бронированных машин в рамках программы обновления парка тяжелой техники страны, говорится в заявлении компаний.

Стратегическое значение и финансовые ожидания

"Сотрудничество больше не является необязательным – это сама суть нашего европейского стратегического суверенитета", – сказал Дэвид Ходер, исполнительный глава совместного предприятия.

Финансовые ожидания от проекта очень значительны. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в недавнем интервью Reuters сообщил, что совместное предприятие может получить заказ из Италии на сумму около 5 миллиардов евро (приблизительно 5,83 миллиарда долларов) в течение следующих 12 месяцев.

Что известно о Rheinmetall

Рейнметалл – это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО, а также электроники и дронов. В частности, концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.

Подразделение немецкой компании Luerssen Group NVL по производству военных кораблей имеет четыре верфи и 2100 сотрудников. В 2024 году объем продаж составил около 1 млрд евро.

В 2023 году концерн открыл свое представительство в Украине.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetal объявил о приобретении подразделения военных кораблей NVL, принадлежащий Luerssen Group. Этот шаг позволит ему расширить свое присутствие в военно-морском секторе и воспользоваться значительным ростом оборонных бюджетов по всему континенту.