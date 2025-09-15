Rheinmetall покупает производителя военных кораблей NVL на фоне роста оборонных расходов в Европе

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, один из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, объявил о приобретении принадлежащего Luerssen Group подразделения военных кораблей NVL. Этот шаг позволит ему расширить свое присутствие в военно-морском секторе и воспользоваться значительным ростом оборонных бюджетов по всему континенту.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Приобретение происходит на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое, по словам гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, явилось ключевым фактором увеличения военных расходов. Кроме того, в Германии происходит долгожданная консолидация в военно-морском секторе. Ожидается, что только ФРГ потратит около 31 млрд евро на военные суда к 2035 году.

Хотя цена сделки не разглашается, аналитики оценивают ее примерно в 1,35 млрд евро. На фоне сообщения о приобретении акции Rheinmetall выросли на 1,6% .

Справочно

Rheinmetall – это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО, а также электроники и дронов. В частности, концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.

Подразделение немецкой компании Luerssen Group NVL по производству военных кораблей имеет четыре верфи и 2100 сотрудников. В 2024 году объем продаж составил около 1 млрд евро.

Напомним, Украина выделила земельный участок в безопасном регионе для строительства завода Rheinmetall, где будут производить 155-мм артиллерийские снаряды.