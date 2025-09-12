Запланована подія 2

Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall: что будет производить

Украина выделила земельный участок в безопасном регионе для строительства завода Rheinmetall, где будут производить 155-мм артиллерийские снаряды.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он в Лондоне на полях международной выставки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) встретился с руководителем Rheinmetall Армином Паппергером.

Шмыгаль напомнил, что Украина сотрудничает с немецкой оборонной компанией по ряду направлений, как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО.

"Мы финализовали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны", - сообщил министр обороны.

Кроме этого, во время встречи стороны обсудили расширение возможностей ремонта и локализации производства бронетехники в Украине, а также технологические решения по противодействию вражеским дронам.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также   Rheinmetall получил заказ   от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Как заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер, завод по   производству боеприпасов должен заработать в 2026 году.

Автор:
Светлана Манько