Немецкая Rheinmetall открывает крупнейший в Европе завод боеприпасов мощностью 350 тыс. снарядов в год

Компания Rheinmetall AG открывает крупнейший в Европе завод артиллерийских боеприпасов в Унтерлюсе (Германия) мощностью до 350 000 снарядов в год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Производство артиллерийских снарядов

Компания Rheinmetall AG открывает самый большой в Европе завод по производству артиллерийских боеприпасов. Запуск происходит после определенной задержки на фоне дискуссий о гарантиях безопасности для Украины и стремлении Германии укрепить свои оборонные способности.

Официальная церемония пройдет в Унтерлюсе вблизи Ганновера. Среди гостей – генеральный директор компании Армин Паппергер, вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, министр обороны Борис Писториус и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Строительство завода стартовало в начале 2024 года с участием тогдашнего канцлера Олафа Шольца. Сначала его планировали открыть в конце весны или начале лета, однако запуск отложили.

Предприятие уже вышло на стадию пробной эксплуатации во втором квартале 2025 года. После полного введения в действие, ожидаемого в 2027 году, завод сможет производить до 350 тысяч артиллерийских снарядов в год.

Новый завод на северо-западе Германии состоит из двух комплексов: в первом будут производить 155-мм артиллерийские снаряды, во втором — производить загрузку, сборку и упаковку продукции.

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 500 миллионов евро (около 581 миллиона долларов США). На предприятии планируют создать более 500 рабочих мест. Кроме того, с 2026 года Rheinmetall намерена начать производство реактивных артиллерийских систем.

О производстве Rheinmetall

Недавно Rheinmetall реализовала еще один масштабный проект в Германии – в городе Веце, вблизи границы с Нидерландами, где компания производит центральные секции фюзеляжа для истребителей F-35 от Lockheed Martin Corp.

Сегмент вооружений и боеприпасов стал ключевым драйвером рекордного роста Rheinmetall за последние три года. Только в первой половине 2025 г. он принес компании 724 миллиона евро выручки.

Rheinmetall развивает производство 155 мм боеприпасов в нескольких странах Европы. Компания уже заводы в Испании и Венгрии, строит предприятие в Литве, ведет переговоры с Латвией и планирует производство в Болгарии вместе с заводом по выпуску пороха.

В Украине Rheinmetall управляет центром ремонта танков и планирует создать завод по производству боеприпасов. Однако, по словам генерального директора Армина Паппергера, проект задерживается из-за бюрократии. Украинская сторона хочет удвоить его мощности, но для этого необходимо дополнительное финансирование.

Что известно о Rheinmetall

Rheinmetall – один из ведущих оборонных концернов Европы и мира, известный как производитель военной техники, оружия и боеприпасов, а также компонентов для автомобильной промышленности. Компания основана в 1889 году немецким инженером Генрихом Эрхардтом и сегодня имеет представительства в разных странах, в том числе в Украине.

Среди известнейшей продукции Rheinmetall — танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Boxer и Lynx, а также самоходные артиллерийские установки PzH 2000. Компания также производит комплектующие для автомобильной отрасли, включая двигатели и различные системные компоненты.

Исторически одним из первых достижений Rheinmetall стала технология производства бесшовных труб, впоследствии нашедшая применение в создании стволов пушек.

В апреле 2023 года концерн открыл свое представительство в Украине, усилив сотрудничество в сфере снабжения военной техники и боеприпасов для нужд украинских сил обороны.