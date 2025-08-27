Німецька Rheinmetall відкриває найбільший у Європі завод боєприпасів потужністю 350 тис. снарядів на рік

Компанія Rheinmetall AG відкриває найбільший у Європі завод артилерійських боєприпасів в Унтерлюссі (Німеччина) потужністю до 350 000 снарядів на рік.

Виробництво артилерійських снарядів

Компанія Rheinmetall AG відкриває найбільший у Європі завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Запуск відбувається після певної затримки на тлі дискусій про гарантії безпеки для України та прагнення Німеччини зміцнити власні оборонні спроможності.

Офіційна церемонія пройде в Унтерлюссі поблизу Ганновера. Серед гостей – генеральний директор компанії Армін Паппергер, віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, міністр оборони Борис Пісторіус та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Будівництво заводу стартувало на початку 2024 року за участі тодішнього канцлера Олафа Шольца. Спершу його планували відкрити наприкінці весни чи на початку літа, однак запуск відклали.

Підприємство вже вийшло на стадію пробної експлуатації у другому кварталі 2025 року. Після повного введення в дію, що очікується у 2027 році, завод зможе виробляти до 350 тисяч артилерійських снарядів на рік.

Новий завод на північному заході Німеччини складається з двох комплексів: у першому виготовлятимуть 155-мм артилерійські снаряди, у другому — здійснюватимуть завантаження, складання та пакування продукції.

Інвестиції в проєкт оцінюються приблизно у 500 мільйонів євро (близько 581 мільйона доларів США). На підприємстві планують створити понад 500 робочих місць. Крім того, з 2026 року Rheinmetall має намір розпочати виробництво реактивних артилерійських систем.

Про виробництво Rheinmetall

Нещодавно Rheinmetall реалізувала ще один масштабний проєкт у Німеччині — у місті Веце, поблизу кордону з Нідерландами, де компанія виробляє центральні секції фюзеляжу для винищувачів F-35 від Lockheed Martin Corp.

Сегмент озброєнь і боєприпасів став ключовим драйвером рекордного зростання Rheinmetall за останні три роки. Лише у першій половині 2025 року він приніс компанії 724 мільйони євро виручки.

Rheinmetall розвиває виробництво 155-мм боєприпасів у кількох країнах Європи. Компанія вже має заводи в Іспанії та Угорщині, будує підприємство в Литві, веде переговори з Латвією та планує виробництво в Болгарії разом із заводом з випуску пороху.

В Україні Rheinmetall керує центром ремонту танків і планує створити завод з виробництва боєприпасів. Однак, за словами генерального директора Арміна Паппергера, проєкт затримується через бюрократію. Українська сторона хоче подвоїти його потужності, але для цього необхідне додаткове фінансування.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall — один із провідних оборонних концернів Європи та світу, відомий як виробник військової техніки, зброї й боєприпасів, а також компонентів для автомобільної промисловості. Компанія заснована у 1889 році німецьким інженером Генріхом Ерхардтом і сьогодні має представництва в різних країнах, зокрема й в Україні.

Серед найвідомішої продукції Rheinmetall — танки Leopard, бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Boxer і Lynx, а також самохідні артилерійські установки PzH 2000. Компанія також виробляє комплектуючі для автомобільної галузі, включаючи двигуни та різні системні компоненти.

Історично одним із перших досягнень Rheinmetall стала технологія виробництва безшовних труб, яка згодом знайшла застосування у створенні стволів гармат.

У квітні 2023 року концерн відкрив своє представництво в Україні, посиливши співпрацю у сфері постачання військової техніки та боєприпасів для потреб українських сил оборони.