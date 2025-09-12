Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall: що виготовлятиме

Україна виділила земельну ділянку у безпечному регіоні для будівництва заводу Rheinmetall, де виготовлятимуть 155-мм артилерійські снаряди.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він у Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) зустрівся з керівником Rheinmetall Арміном Паппергером.

Шмигаль нагадав, що Україна співпрацює з німецькою оборонною компанією за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО.

"Ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони", - повідомив міністр оборони.

Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили розширення можливостей ремонту та локалізації виробництва бронетехніки в Україні, а також технологічні рішення для протидії ворожим дронам.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Як заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер, завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році.