Rheinmetall купує виробника військових кораблів NVL на тлі зростання оборонних витрат в Європі

фрегат класу Франкенталь
Rheinmetall купує виробника військових кораблів. / Вікіпедія

Німецький оборонний концерн Rheinmetall, один з найбільших виробників боєприпасів у Європі, оголосив про придбання підрозділу військових кораблів NVL, що належить Luerssen Group. Цей крок дозволить йому розширити свою присутність у військово-морському секторі та скористатися значним зростанням оборонних бюджетів по всьому континенту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Придбання відбувається на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке, за словами гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, стало ключовим чинником збільшення військових витрат. Крім того, наразі у Німеччині відбувається довгоочікувана консолідація у військово-морському секторі. Очікується, що лише ФРН витратить близько 31 млрд євро на військові судна до 2035 року.

Хоча ціна угоди не розголошується, аналітики оцінюють її приблизно в 1,35 млрд євро. На тлі повідомлення про придбання акції Rheinmetall зросли на 1,6%.

Довідково

Rheinmetall - це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та дронів. Зокрема, концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси та ППО.

Підрозділ німецької компанії Luerssen Group NVL з виробництва військових кораблів має чотири верфі та 2100 співробітників. У 2024 році обсяг її продажів склав близько 1 млрд євро.

Нагадаємо, Україна виділила земельну ділянку у безпечному регіоні для будівництва заводу Rheinmetall, де виготовлятимуть 155-мм артилерійські снаряди.

Автор:
Тетяна Ковальчук