Германия усиливает оборону от России: контракт на €900 млн разделят Rheinmetall, Helsing и Stark

Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе, стремясь усилить оборону от России. Заказы на 900 млн евро получат Rheinmetall и два молодых оборонительных стартапа Helsing и Stark.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

По данным источников издания, знакомых с этим вопросом, два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый.

Контракт на 12 тысяч дронов

Согласно договору, три компании согласятся предоставить до 12 000 дронов, по словам одного из источников, знакомых с переговорами, хотя только часть этого количества будет поставлена ​​авансом. Ожидается, что они будут поставляться новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России.

Официальные соглашения еще не подписаны, но если контракты будут одобрены бюджетным комитетом немецкого парламента, они, вероятно, станут самыми большими соглашениями, заключенными двумя молодыми стартапами.

Неожиданная роль Rheinmetall

Крупнейший в стране подрядчик танков и артиллерии Rheinmetall также получит значительную долю. Это удивило некоторых руководителей отрасли, поскольку до недавнего времени компания не имела собственного боевого дрона, хотя и сотрудничала с иностранными производителями.

Rheinmetall предложил беспилотник FV-014, который публично представила компания в сентябре. Он также известен как Raider, может нести полезную нагрузку весом 5 кг и имеет дальность полета 100 км.

Со своей стороны, Stark предоставит свой вооруженный беспилотник Virtus, а Helsing — свой HX-2.

По данным FT, чиновники надеются, что распределение тендера между тремя компаниями будет стимулировать инновации.

Что известно о Rheinmetall

Рейнметалл – это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО, а также электроники и дронов. В частности, концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.

Подразделение немецкой компании Luerssen Group NVL по производству военных кораблей имеет четыре верфи и 2100 сотрудников. В 2024 году объем продаж составил около 1 млрд евро.

В 2023 году концерн открыл свое представительство в Украине.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetal объявил о приобретении принадлежащего Luerssen Group подразделения военных кораблей NVL. Этот шаг позволит ему расширить свое присутствие в военно-морском секторе и воспользоваться значительным ростом оборонных бюджетов по всему континенту.