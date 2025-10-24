Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,22

49,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Rheinmetall планируют расширить сотрудничество в ремонте военной техники

Сметанин
Украина и Rheinmetall углубляют сотрудничество / Укроборонпром

Совместное предприятие с немецкой Rheinmetall планирует расширить производственные мощности ремонтного хаба и номенклатуру обслуживаемых боевых машин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Состоялась встреча с генеральным директором Rheinmetall Landsysteme GmbH Бьорном Бернхардом, в ходе которой обсудили расширение производственных возможностей ремонтного хаба и номенклатуры изделий, обслуживаемых на мощностях предприятия.

Цель расширения производственных мощностей и увеличения ассортимента обслуживаемых машин повысить эффективность работы совместного предприятия и укрепить сотрудничество с немецким партнером.

"Совместное предприятие с Rheinmetall активно работает и показывает хорошие результаты по ремонту боевых машин. Поэтому мы с партнерами углубляем сотрудничество в этом направлении", - подытожил Сметанин.

Что известно о Rheinmetall Landsysteme GmbH

Rheinmetall Landsysteme GmbH является частью немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Компания специализируется на разработке и производстве гусеничных бронированных систем, включая боевые машины пехоты, танки и другое тяжелое вооружение, а также крупное и среднее оружие.

В ее продукцию входят известные модели, такие как БМП Lynx и танк KF51 Panther, а также другие системы, формирующие портфолио концерна.

Rheinmetall Landsysteme GmbH является одним из ведущих европейских поставщиков бронированных гусеничных систем во всех весовых категориях.

В 2023 году концерн открыл свое представительство в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что до конца 2025 года минимум половина оружия на фронте должно быть украинского производства. Также Украина существенно увеличила свой оборонный потенциал – только в сфере производства дронов и ракет в следующем году объем может составить $35 млрд.

Автор:
Ольга Опенько