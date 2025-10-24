Украина и Rheinmetall планируют расширить сотрудничество в ремонте военной техники

Совместное предприятие с немецкой Rheinmetall планирует расширить производственные мощности ремонтного хаба и номенклатуру обслуживаемых боевых машин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Состоялась встреча с генеральным директором Rheinmetall Landsysteme GmbH Бьорном Бернхардом, в ходе которой обсудили расширение производственных возможностей ремонтного хаба и номенклатуры изделий, обслуживаемых на мощностях предприятия.

Цель расширения производственных мощностей и увеличения ассортимента обслуживаемых машин повысить эффективность работы совместного предприятия и укрепить сотрудничество с немецким партнером.

"Совместное предприятие с Rheinmetall активно работает и показывает хорошие результаты по ремонту боевых машин. Поэтому мы с партнерами углубляем сотрудничество в этом направлении", - подытожил Сметанин.

Что известно о Rheinmetall Landsysteme GmbH

Rheinmetall Landsysteme GmbH является частью немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Компания специализируется на разработке и производстве гусеничных бронированных систем, включая боевые машины пехоты, танки и другое тяжелое вооружение, а также крупное и среднее оружие.

В ее продукцию входят известные модели, такие как БМП Lynx и танк KF51 Panther, а также другие системы, формирующие портфолио концерна.

Rheinmetall Landsysteme GmbH является одним из ведущих европейских поставщиков бронированных гусеничных систем во всех весовых категориях.

В 2023 году концерн открыл свое представительство в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что до конца 2025 года минимум половина оружия на фронте должно быть украинского производства. Также Украина существенно увеличила свой оборонный потенциал – только в сфере производства дронов и ракет в следующем году объем может составить $35 млрд.