Україна та Rheinmetall планують розширити співпрацю в ремонті військової техніки

Спільне підприємство з німецькою Rheinmetall планує розширити виробничі потужності ремонтного хабу та номенклатуру обслуговуваних бойових машин.

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Відбулася зустріч із генеральним директором Rheinmetall Landsysteme GmbH Бйорном Бернхардом, під час якої обговорили розширення виробничих можливостей ремонтного хабу та номенклатури виробів, що обслуговуються на потужностях підприємства.

Розширення виробничих потужностей та збільшення асортименту обслуговуваних машин має на меті підвищити ефективність роботи спільного підприємства та зміцнити співпрацю з німецьким партнером.

"Спільне підприємство з Rheinmetall активно працює та показує хороші результати з ремонту бойових машин. Тож ми з партнерами поглиблюємо співпрацю в цьому напрямку", - підсумував Сметанін.

Що відомо про Rheinmetall Landsysteme GmbH

Rheinmetall Landsysteme GmbH є частиною німецького оборонного концерну Rheinmetall AG зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Компанія спеціалізується на розробці та виробництві гусеничних броньованих систем, включно з бойовими машинами піхоти, танками та іншим важким озброєнням, а також великої та середньої зброї.

До її продукції входять відомі моделі, такі як БМП Lynx та танк KF51 Panther, а також інші системи, що формують портфоліо концерну.

Rheinmetall Landsysteme GmbH є одним з провідних європейських постачальників броньованих гусеничних систем у всіх вагових категоріях.

У 2023 році концерн відкрив своє представництво в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що до кінця 2025 року щонайменше половина зброї на фронті має бути українського виробництва. Також Україна суттєво збільшила свій оборонний потенціал – лише у сфері виробництва дронів і ракет у наступному році обсяг може сягнути $35 млрд.