До кінця року щонайменше половина зброї на фронті має бути українського виробництва – Зеленський

До кінця 2025 року щонайменше половина зброї на фронті має бути українського виробництва. Також Україна суттєво збільшила свій оборонний потенціал – лише у сфері виробництва дронів і ракет у наступному році обсяг може сягнути $35 млрд.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу президента з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час Форуму оборонних індустрій.

Україна нарощує оборонне виробництво

"Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Попри удари, попри об’єктивну складність самого цього завдання розбудови оборонної промисловості, – а зброя – це продукт технологічний і непростий у розробці, виробництві та впровадженні – попри всі складнощі українці створюють свій національний оборонний продукт, що за частиною параметрів уже випереджає багато інших у світі", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що вітчизняне виробництво артилерії налагоджено рекордно швидко й ефективно. Зокрема, нині щомісяця випускають близько 40 самохідних артилерійських установок "Богдана". Торік українські заводи також виготовили та постачили на фронт близько 2,4 млн мінометних і артилерійських снарядів різних калібрів.

"Завдання для виробників, для уряду України, для всіх залучених інституцій: не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року – наша українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", – акцентував Володимир Зеленський.

Україна лідирує за розвитком і застосуванням дронів

Президент наголосив, що українці стали першими в Європі за темпами розвитку та бойового використання безпілотних систем. Особливу увагу він приділив морським дронам, які перетворилися на глобальну оборонну сенсацію. Вони допомогли повернути під контроль частину Чорного моря й витіснити російський флот у віддалені бухти, що змусило провідні держави переглянути свої морські оборонні стратегії.

Також вказано на ефективні удари безпілотників по російських нафтових об’єктах як на яскравий прояв української сили. Президент відзначив широкий спектр вітчизняної продукції — від FPV‑дронів до наземних роботизованих комплексів, зокрема такі моделі, як "Лютий", Fire Point, SHARK та "Бобер". Українські підприємства забезпечують великі обсяги постачань на фронт, і понад 40% застосовуваної там зброї вже українського виробництва.

На його думку, завдяки цим технологіям українська оборона стала далекобійнішою й ефективнішою, що підвищує здатність країни відбивати атаки, робити війну для агресора занадто дорогою та відстоювати безпеку своїх міст і громад.

Зеленський: нарощуємо дрони та балістику

Президент повідомив про завдання максимально розгорнути виробництво дронів‑перехоплювачів і посилити ракетну програму країни. Він нагадав про успішне застосування крилатих ракет "Нептун" і зазначив, що в майбутньому Україна має перейти до регулярного використання власних балістичних ракет. Також підкреслено, що реальний потенціал вітчизняного військово‑промислового комплексу перевищує наявне фінансування та двосторонні домовленості з партнерами.

"Ми не раз успішно застосовували “нептуни” – наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", - заявив він.

Про експорт зброї

Зеленський повідомив, що Україна перейшла на новий етап розвитку оборонної промисловості та почала створювати спільні виробництва зі стратегічними партнерами. Він наголосив на необхідності запуску експорту української зброї, яка є в профіциті, щоб забезпечити фінансування для критично важливих видів озброєння на фронті.

Для цього вже доручено уряду та відповідним органам розробити ключові елементи системи експортного постачання. Зеленський також зазначив, що досягнуті домовленості щодо відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, США та на Близькому Сході.

"Завдання – до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи. Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість", – підсумував глава держави.

Про підтримку Нідерландів

У заході також узяв участь прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни, зокрема у програмах протидії дронам, враховуючи останні порушення повітряного простору Європи російськими БпЛА. Він відзначив здатність українського оборонного комплексу долати виклики завдяки винахідливості та рішучості, що робить Нідерланди зацікавленими у поглибленні співпраці та реалізації спільних ініціатив.

У ході зустрічі Володимир Зеленський відзначив орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня Діка Схоофа, а також орденами "За заслуги" III ступеня командувача Збройних сил Норвегії генерала армії Ейріка Крістофферсена та національного директора з озброєння Міністерства оборони Нідерландів віцеадмірала Яна Віллема Хартмана.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про додаткові пільги для виконавців державних контрактів у сфері оборонних закупівель.