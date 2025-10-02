Уряд ухвалив нові пільги для виконавців оборонних контрактів

Уряд ухвалив рішення про додаткові пільги для виконавців державних контрактів у сфері оборонних закупівель.

Як пише Delo.ua, про це інформує Урядовий портал.

Пільговий режим імпорту

Зараз оборонні комплектуючі дозволено ввозити в Україну без сплати митних зборів та ПДВ, якщо вони використовуються виключно за цільовим призначенням.

Відтепер уряд надав постачальникам ще одну можливість: у разі, якщо імпортовані товари були знищені ворогом, вони зможуть повторно завозити аналогічний обсяг необхідних комплектуючих у пільговому режимі.

Для цього виконавці державних контрактів повинні надати замовнику повний пакет документів, що підтверджує настання форс-мажорних обставин. Важливо, що пільги діятимуть лише тоді, коли втрата відбулася до завершення терміну виконання контракту.

"Таким чином створюємо максимально сприятливі умови для того, щоб виробництво зброї в Україні відбувалося безперервно, а зброярі не відчували жодного дефіциту в будь-яких засобах", – підкреслив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.