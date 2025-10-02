Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,08

EUR

48,37

+0,07

Наличный курс:

USD

41,30

41,21

EUR

48,80

48,65

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство приняло новые льготы для исполнителей оборонных контрактов

оружие
Украина упростила импорт оборонительных комплектующих / Depositphotos

Правительство приняло решение о дополнительных льготах для исполнителей государственных контрактов в сфере оборонных закупок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует   Правительственный портал.

Льготный режим импорта

В настоящее время оборонные комплектующие разрешено ввозить в Украину без уплаты таможенных пошлин и НДС, если они используются исключительно по целевому назначению.

Теперь правительство предоставило поставщикам еще одну возможность: в случае, если импортируемые товары были уничтожены врагом, они смогут повторно завозить аналогичный объем необходимых комплектующих в льготном режиме.

Для этого исполнители государственных контрактов должны предоставить заказчику полный пакет документов, подтверждающий наступление форс-мажорных обстоятельств. Важно, что льготы будут действовать только тогда, когда потеря произошла до истечения срока исполнения контракта.

"Таким образом, создаем максимально благоприятные условия для того, чтобы производство оружия в Украине происходило непрерывно, а оружейники не испытывали никакого дефицита в каких-либо средствах", - подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Напомним, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.

Автор:
Ольга Опенько