Правительство приняло новые льготы для исполнителей оборонных контрактов

Правительство приняло решение о дополнительных льготах для исполнителей государственных контрактов в сфере оборонных закупок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Правительственный портал.

Льготный режим импорта

В настоящее время оборонные комплектующие разрешено ввозить в Украину без уплаты таможенных пошлин и НДС, если они используются исключительно по целевому назначению.

Теперь правительство предоставило поставщикам еще одну возможность: в случае, если импортируемые товары были уничтожены врагом, они смогут повторно завозить аналогичный объем необходимых комплектующих в льготном режиме.

Для этого исполнители государственных контрактов должны предоставить заказчику полный пакет документов, подтверждающий наступление форс-мажорных обстоятельств. Важно, что льготы будут действовать только тогда, когда потеря произошла до истечения срока исполнения контракта.

"Таким образом, создаем максимально благоприятные условия для того, чтобы производство оружия в Украине происходило непрерывно, а оружейники не испытывали никакого дефицита в каких-либо средствах", - подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Напомним, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.