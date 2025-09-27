Американские оборонные компании планируют новые проекты в Украине

Минобороны Украины и Американо-Украинский Деловой Совет (USUBC) договорились о расширении оборонного партнерства, обсудив новые совместные проекты, привлечение американских компаний и интеграцию украинской оборонной промышленности в глобальный рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минобороны .

Ключевыми темами состоявшихся в Киеве переговоров стали подготовка к оборонному форуму DFNC3 в Киеве и перспективы дополнительных мероприятий с ведущими американскими производителями оборонной продукции во время выставки AUSA-2025 в Вашингтоне.

"Украинская оборонная промышленность открыта к новому уровню партнерств с глобальными компаниями. Мы видим большой потенциал в усилении сотрудничества с американскими производителями оборонной продукции и технологий, которые готовы инвестировать в совместные проекты и интегрировать Украину в глобальный оборонный рынок", – подчеркнула заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Стороны подтвердили заинтересованность в расширении оборонно-промышленного сотрудничества, которое должно укрепить обороноспособность Украины и интегрировать отечественные предприятия в мировые рынки.

USUBC объединяет более 240 международных и украинских компаний, среди которых более 50 – производители оборонной продукции и технологий двойного назначения. Ассоциация с 1995 г. поддерживает экономическое и инвестиционное партнерство между США и Украиной.

Добавим, что уже 25 иностранных производителей локализовали свои мощности в нашей стране. Среди них – ведущие гиганты оборонной промышленности.