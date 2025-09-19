Уже 25 зарубежных компаний локализуют свои производства в Украине — Шмыгаль

Уже 25 иностранных производителей локализуют свои мощности в нашей стране. Среди них – ведущие гиганты оборонной промышленности. Эта инициатива – результат тесного сотрудничества между украинским правительством и международными партнерами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны со ссылкой на комментарий главы ведомства Дениса Шмыгаля Politico, который еще не опубликован.

"Мы предлагаем партнерам разные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine/Build in Ukraine. Приоритет - чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинской армии", - подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Для минимизации рисков и повышения привлекательности инвестиций Украина создает Defence City – специальный экономический режим для развития оборонной индустрии. Он предполагает:

налоговые льготы;

упрощенные таможенные процедуры;

возможность релокации производств в более безопасные регионы;

расширенную государственную финансовую поддержку;

возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепи поставок.

Шмыгаль призвал, иностранные компании инвестировать в Украину и открывать свои производства, подчеркнув, что именно в нашей стране сейчас создается инновационное вооружение, изменяющее правила игры на поле боя.

Напомним, Украина выделила земельный участок в безопасном регионе для строительства завода Rheinmetall, где будут производить 155-мм артиллерийские снаряды.