Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,23

41,15

EUR

48,80

48,55

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Уже 25 зарубежных компаний локализуют свои производства в Украине — Шмыгаль

военный ВСУ, оружие
Зарубежные производители локализуют свои мощности в Украине. / Сухопутные войска ВСУ

Уже 25 иностранных производителей локализуют свои мощности в нашей стране. Среди них – ведущие гиганты оборонной промышленности. Эта инициатива – результат тесного сотрудничества между украинским правительством и международными партнерами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны со ссылкой на комментарий главы ведомства Дениса Шмыгаля Politico, который еще не опубликован.

"Мы предлагаем партнерам разные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine/Build in Ukraine. Приоритет - чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинской армии", - подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Для минимизации рисков и повышения привлекательности инвестиций Украина создает Defence City – специальный экономический режим для развития оборонной индустрии. Он предполагает:

  • налоговые льготы;
  • упрощенные таможенные процедуры;
  • возможность релокации производств в более безопасные регионы;
  • расширенную государственную финансовую поддержку;
  • возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепи поставок.

Шмыгаль призвал, иностранные компании инвестировать в Украину и открывать свои производства, подчеркнув, что именно в нашей стране сейчас создается инновационное вооружение, изменяющее правила игры на поле боя.

Напомним, Украина выделила земельный участок в безопасном регионе для строительства завода Rheinmetall, где будут производить 155-мм артиллерийские снаряды.

Автор:
Татьяна Ковальчук