Вже 25 закордонних компаній локалізують свої виробництва в Україні – Шмигаль

військовий ЗСУ, зброя
Закордонних виробників локалізують свої потужності в Україні. / Сухопутні війська ЗСУ

Вже 25 закордонних виробників локалізують свої потужності в нашій країні. Серед них — провідні гіганти оборонної промисловості. Ця ініціатива — результат тісної співпраці між українським урядом та міжнародними партнерами.

Як пише Delo.ua , про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на коментар очільника відомства Дениса Шмигаля Politico, який ще не опубліковано.

"Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й “данську модель”, Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", — наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Для мінімізації ризиків та підвищення привабливості інвестицій Україна створює Defence City — спеціальний економічний режим для розвитку оборонної індустрії. Він передбачає:

  • податкові пільги; 
  • спрощені митні процедури; 
  • можливість релокації виробництв у безпечніші регіони; 
  • розширену державну фінансову підтримку; 
  • можливості для експорту та інтеграції в глобальні ланцюги постачання.

Шмигаль закликав , іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати свої виробництва, підкресливши, що саме в нашій країні зараз створюється інноваційне озброєння, яке змінює правила гри на полі бою.

Нагадаємо, Україна виділила земельну ділянку у безпечному регіоні для будівництва заводу Rheinmetall, де виготовлятимуть 155-мм артилерійські снаряди.

Автор:
Тетяна Ковальчук