Шмигаль: Україна долучається до європейських програм з виробництва зброї та запускає нові механізми постачання для армії

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що міжнародні програми підтримки оборонного сектору дозволяють країні швидше отримувати необхідне озброєння та техніку. За його словами, ефективно працює програма Сполучених Штатів, яка допомагає закривати критичні потреби Збройних сил.

Про це очільник Міноборони заявив під час презентації проєкту програми дій уряду, повідомляє кореспондент Delo.ua.

Окрему увагу він приділив співпраці з європейськими партнерами. Нині реалізується найбільший спільний проєкт — програма SAVE, до якої приєдналися 18 країн ЄС із загальним бюджетом близько 150 мільярдів євро на наступний період. Україна вже домовилася про участь у цій ініціативі разом із більшістю держав-учасниць.

Шмигаль також нагадав про внутрішні інструменти підтримки оборонної промисловості, зокрема законопроєкт Defence City. Документ передбачає пільги та нові можливості для українських виробників озброєння, а також дозволить розширити експорт та квазіекспорт продукції.

Ще одним напрямком стало зменшення бюрократії у Збройних силах і децентралізація закупівель. Уряд уже дозволив бригадам самостійно придбавати дрони, джипи, квадроцикли, мотоцикли, а також пікапи, що були у вжитку. Розрахункові формули для підрозділів збільшено, аби вони могли швидше забезпечувати себе всім необхідним.

Окремо міністр оборони відзначив запуск цифрового маркетплейсу DOT.Chаin, де військові частини напряму замовляють техніку та озброєння у виробників. Минулого тижня через цю систему вже було поставлено першу тисячу дронів. За задумом, постачання має відбуватися не місяцями, а протягом кількох днів або тижнів.

"Ми робимо все, щоб наші Збройні сили отримували не тільки озброєння та боєприпаси, а й техніку, безпілотники, засоби РЕБ, запчастини й ремонтні програми. Нові інструменти дозволяють швидко, прозоро і напряму постачати військовим усе необхідне", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, Міноборони офіційно запустило в повну експлуатацію систему управління постачанням DOT-Chain 3 серпня. Відповідний наказ було підписано після успішного завершення експериментального етапу впровадження цифрової платформи.