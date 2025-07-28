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Оборонні закупівлі збільшилися на 158 млрд грн: підтримка вітчизняного виробника зброї зростає

аоз
АОЗ Міноборони збільшила закупівлі української зброї / Міноборони

Закупівельна агенція Міноборони "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) з січня по липень 2025 року уклала договори з вітчизняними виробниками на 158 млрд грн більше, ніж за такий же період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Як зазначається, завдяки цьому частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель АОЗ зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив 44,1%.

Директор АОЗ Арсен Жумаділов підкреслив, що така системність дає відчутні результати.

"Коли є чіткі правила і зрозуміла логіка взаємодії, виробники масштабуються. Зростання контрактів з українськими підприємствами – результат перебудови закупівельної архітектури", – зазначив він.

Особливо вражаючу динаміку демонструє напрям безпілотних систем. Понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовуються саме на українських виробників.

Нагадаємо, АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками. Минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%. Наразі єдиною нішею в постачанні, яка переважно залишається за іноземними постачальниками, є боєприпаси. Однак український оборонно-промисловий комплекс поступово нарощує потужності і у цьому напрямі.

Автор:
Тетяна Бесараб