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Оборонные закупки увеличились на 158 млрд грн: поддержка отечественного оружейного производителя растет

аоз
АОЗ Минобороны увеличила закупки украинского оружия / Минобороны

Закупочное агентство Минобороны "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) с января по июль 2025 заключило договора с отечественными производителями на 158 млрд грн больше, чем за такой же период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Как отмечается, благодаря этому доля вооружения и техники отечественного производства в общем объеме закупок АОЗ выросла до 71,4%. Для сравнения, в январе-июле 2024 года этот показатель составил 44,1%.

Директор АОЗ Арсен Жумадилов подчеркнул, что такая системность дает ощутимые результаты.

"Когда есть четкие правила и ясна логика взаимодействия, производители масштабируются. Рост контрактов с украинскими предприятиями – результат перестройки закупочной архитектуры", – отметил он.

Особенно поразительную динамику демонстрирует направление беспилотных систем. Более 95% средств, выделенных на закупку дронов, направляются именно на украинских производителей.

Напомним, АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с   отечественными производителями. В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%. В настоящее время единственной нишей в поставке, преимущественно остающейся за иностранными поставщиками, являются боеприпасы. Однако украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает мощности и в этом направлении.

Автор:
Татьяна Бессараб