Шмыгаль: Украина присоединяется к европейским программам по производству оружия и запускает новые механизмы поставок для армии

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные программы поддержки оборонного сектора позволяют стране быстрее получать необходимое вооружение и технику. По его словам, эффективно работает программа Соединенных Штатов, помогающая закрывать критические потребности Вооруженных сил.

Об этом глава Минобороны заявил во время презентации проекта программы действий правительства, сообщает корреспондент Delo.ua.

Особое внимание он уделил сотрудничеству с европейскими партнерами. В настоящее время реализуется крупнейший совместный проект - программа SAVE, к которой присоединились 18 стран ЕС с общим бюджетом около 150 миллиардов евро на следующий период. Украина уже договорилась об участии в этой инициативе вместе с большинством государств-участников.

Шмыгаль также напомнил о внутренних инструментах поддержки оборонной промышленности, включая законопроект Defence City. Документ предусматривает льготы и новые возможности для украинских вооруженных производителей, а также позволит расширить экспорт и квазиэкспорт продукции.

Еще одним направлением стало уменьшение бюрократии в Вооруженных Силах и децентрализация закупок. Правительство уже разрешило бригадам самостоятельно приобретать дроны, джипы, квадроциклы, мотоциклы, а также бывшие в употреблении пикапы. Расчетные формулы для подразделений увеличены, чтобы они могли быстрее обеспечивать себя всем необходимым.

Отдельно министр обороны отметил запуск цифрового маркетплейс DOT.Chаin, где военные части напрямую заказывают технику и вооружение у производителей. На прошлой неделе через эту систему уже была поставлена первая тысяча дронов. По замыслу, поставки должны происходить не месяцами, а в течение нескольких дней или недель.

"Мы делаем все, чтобы наши Вооруженные силы получали не только вооружение и боеприпасы, но и технику, беспилотники, средства РЭБ, запчасти и ремонтные программы. Новые инструменты позволяют быстро, прозрачно и напрямую поставлять военным все необходимое", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Минобороны официально запустило в полную эксплуатацию систему управления снабжением DOT-Chain 3 августа. Соответствующий приказ был подписан после успешного завершения экспериментального этапа внедрения цифровой платформы.