Бизнес просит правительство снизить арендную плату для портовых операторов Одесской области

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась в Кабинет Министров и профильные ведомства с предложением восстановить льготный механизм начисления и уплаты арендной платы за использование государственной инфраструктуры в портах Великой Одессы на период их блокирования из-за вражеских атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБА.

В бизнес-сообществе подчеркивают, что из-за риска безопасности количество судоходов существенно сократилось. В то же время портовые операторы вынуждены тратить значительные ресурсы на содержание трудовых коллективов, объектов инфраструктуры и спецтехники. Нынешние объемы перевалки грузов не покрывают эти финансовые затраты.

В этой связи ЕБА просит внести соответствующие изменения в постановление Кабмина №634. Ассоциация напоминает, что подобные льготы делились в 2022–2023 годах — тогда операторы полностью освобождались от арендной платы за имущество, которое фактически не использовалось, на основании справок балансодержателей и решений арендодателя.

После частичного возобновления работы портов Одессы, Черноморска и Южного в рамках Украинского коридора применение льгот было прекращено. Освобождение от аренды сохранили для портов Николаева, Ольвии и Белгород-Днестровского, которые остаются заблокированными.

В ассоциации убеждены, что возврат льготного механизма снизит финансовое давление на компании и позволит им сохранить готовность инфраструктуры к полноценной работе после стабилизации ситуации безопасности.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.