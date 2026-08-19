Блокада портов ограничила экспорт агропродукции из Украины: что это значит для производителей

За первую половину августа Украина экспортировала 794 тысяч тонн агропродукции. Это около 30% потенциального объема экспорта. Из-за альтернативных маршрутов стоимость логистики выросла минимум на $50 за тонну.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время заседания профильного комитета Верховной Рады.

По его словам, в 2026 году Украина может произвести около 80 млн тонн зерновых и масличных культур. Приблизительно 60 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки потенциально могут пойти на экспорт.

"При текущих темпах в августе Украина может экспортировать около 1,7 млн тонн аграрной продукции, что составит лишь около трети потенциально возможных объемов. Даже при максимальной мобилизации альтернативных маршрутов без полноценной работы портов Великой Одессы Украина сможет выйти ориентов на 2-2,5 млн тонн экспорта в месяц", - отметил министр.

Сейчас аграрные грузы перевозят преимущественно по железной дороге и через сухопутные переходы, Дунайские порты и автомобильным транспортом. На первые два канала приходится примерно по 40-45% экспорта, еще около 7% - на автотранспорт.

Что это значит для аграриев

Более дорогая логистика уменьшает доход производителей и может влиять на закупочные цены. В то же время, аграриям нужны средства для нового производственного сезона.

Озимые культуры занимают около трети посевных площадей Украины – около 7 млн гектаров. В некоторых южных и восточных регионах их доля составляет две трети.

В ведомстве подчеркнули, что для финансирования аграриев правительство продлило возможность привлекать оборотные средства по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" до 31 марта 2027 года. Максимальный объем такого финансирования составляет до 90 млн. грн., а компенсация ставки для заемщика — до 10% годовых. Также можно пролонгировать ранее полученные кредиты.

Может возникнуть дефицит хранилищ

Из-за низких темпов экспорта к ноябрю может накопиться от 8 до 11 млн тонн продукции, для которой не хватит мощностей по хранению.

Для увеличения таких мощностей Минагрополитики вместе с международными партнерами работает над временными решениями, включая использование зерновых рукавов. Приоритет имеют малые и средние производители, особенно с прифронтовых территорий.

Напомним, за первые 13 дней августа Украина экспортировала 790,7 тысяч тонн аграрной продукции, что на 57,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом июля, когда этот показатель достигал 1,849 миллиона тонн.