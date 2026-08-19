Блокада портів обмежила експорт агропродукції з України: що це означає для виробників

За першу половину серпня Україна експортувала 794 тисячі тонн агропродукції. Це близько 30% потенційного обсягу експорту. Через альтернативні маршрути вартість логістики зросла щонайменше на $50 за тонну.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час засідання профільного комітету Верховної Ради.

За його словами, у 2026 році Україна може виробити близько 80 млн тонн зернових та олійних культур. Приблизно 60 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки потенційно можуть піти на експорт.

"За поточних темпів у серпні Україна може експортувати близько 1,7 млн тонн аграрної продукції, що становитиме лише близько третини від потенційно можливих обсягів. Навіть за умови максимальної мобілізації альтернативних маршрутів без повноцінної роботи портів Великої Одеси Україна зможе вийти орієнтовно на 2-2,5 млн тонн експорту на місяць", — зазначив міністр.

Зараз аграрні вантажі перевозять переважно залізницею та через сухопутні переходи, Дунайські порти та автомобільним транспортом. На перші два канали припадає приблизно по 40–45% експорту, ще близько 7% — на автотранспорт.

Що це означає для аграріїв

Дорожча логістика зменшує дохід виробників і може впливати на закупівельні ціни. Водночас аграріям потрібні кошти для нового виробничого сезону.

Озимі культури займають близько третини посівних площ України — приблизно 7 млн гектарів. У деяких південних та східних регіонах їхня частка сягає двох третин.

У відомстві наголосили, що для фінансування аграріїв уряд продовжив можливість залучати оборотні кошти за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" до 31 березня 2027 року. Максимальний обсяг такого фінансування становить до 90 млн грн, а компенсація ставки для позичальника — до 10% річних. Також можна пролонгувати раніше отримані кредити.

Може виникнути дефіцит сховищ

Через низькі темпи експорту до листопада може накопичитися від 8 до 11 млн тонн продукції, для якої не вистачатиме потужностей зі зберігання.

Для збільшення таких потужностей Мінагрополітики разом із міжнародними партнерами працює над тимчасовими рішеннями, зокрема використанням зернових рукавів. Пріоритет мають малі та середні виробники, особливо з прифронтових територій.

Нагадаємо, за перші 13 днів серпня Україна експортувала 790,7 тисячі тонн аграрної продукції, що на 57,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом липня, коли цей показник досягав 1,849 мільйона тонн.