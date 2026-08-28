США ввели новые санкции против Ирана: под удар попали банковские сети

США ввели дополнительные санкции против Ирана. Ужесточение давления происходит через шесть месяцев после начала военной кампании Вашингтона против Ирана.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Финансовые ограничения

Администрация президента Дональда Трампа планирует ввести финансовые ограничения против египетского банка за ведение бизнеса с Тегераном.

По словам американского чиновника, если предложенное правило будет окончательно доработано и принято, оно отменит финансовый доступ США в отделения Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах.

Такой шаг полностью лишит филиал Banque Misr в ОАЭ возможности пользоваться корреспондентскими банковскими услугами любых финансовых учреждений Соединенных Штатов Америки.

Целевые санкции против связанных с Тегераном структур

Отдельно должностные лица Министерства финансов США опубликовали официальное уведомление о введении дополнительных санкций.

В новый ограниченный список попала одна организация, базирующаяся в Гонконге. Также под персональные ограничения попало одно физическое лицо, связанное с иранским Bank Melli.

Ранее Трамп пригрозил огромными финансовыми последствиями для банков, предприятий и правительств любых стран, оказывающих помощь Тегерану. Он пообещал "экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба" .

В июле Трамп пригрозил расширить удары по Ирану, если Тегеран не вернется к переговорам, заявив, что главной целью США остается обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. В то же время он отказался от идеи ввести сбор для судов, проходящих через пролив, заявив, что страны Ближнего Востока увеличат инвестиции и торговлю с США.