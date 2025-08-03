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Міноборони запускає систему постачання DOT-Chain у повну експлуатацію

DOT-Chain
Військові можуть самі обирати дрони, а АОЗ організовує адресну доставку / Міноборони

Міністерство оборони України офіційно запускає в повну експлуатацію систему управління постачанням DOT-Chain. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль після успішного завершення експериментального етапу впровадження цифрової платформи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Шмигаля.

DOT-Chain автоматизує ключові процеси постачання у Збройних Силах України — від речового майна й харчового забезпечення до безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Система спрямована на стандартизацію, прискорення обігу даних та підвищення прозорості в усьому ланцюгу логістики оборонного відомства.

Одним із центральних елементів системи є новий модуль DOT-Chain Defence, який уже функціонує. Завдяки цьому рішенню військові мають змогу самостійно обирати дрони під потреби своїх підрозділів.

Водночас Агенція оборонних закупівель бере на себе процес закупівлі та організовує пряму доставку техніки від постачальника безпосередньо на фронт.

За словами міністра, DOT-Chain — це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення армії, що відповідає вимогам воєнного часу та стандартам союзників України по НАТО.

Нагадаємо, 11 вересня 2024 року  "Державний оператор тилу" (ДОТ) презентував DOT-Chain – інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ, головне завдання якої – зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим.

Запрацювала система 7 липня.

Автор:
Тетяна Гойденко