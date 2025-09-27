Американські оборонні компанії планують нові проєкти в Україні

Міноборони України та Американо-Українська Ділова Рада (USUBC) домовилися про розширення оборонного партнерства, обговоривши нові спільні проєкти, залучення американських компаній та інтеграцію української оборонної промисловості у глобальний ринок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міноборони.

Ключовими темами переговорів, які відбулися в Києві, стали підготовка до оборонного форуму DFNC3 у Києві та перспективи додаткових заходів із провідними американськими виробниками оборонної продукції під час виставки AUSA-2025 у Вашингтоні.

"Українська оборонна промисловість відкрита до нового рівня партнерств із глобальними компаніями. Ми бачимо великий потенціал у посиленні співпраці з американськими виробниками оборонної продукції та технологій, що готові інвестувати у спільні проєкти й інтегрувати Україну у глобальний оборонний ринок", – наголосила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Сторони підтвердили зацікавленість у розширенні оборонно-промислової співпраці, яка має зміцнити обороноздатність України та інтегрувати вітчизняні підприємства у світові ринки.

USUBC об’єднує понад 240 міжнародних та українських компаній, серед яких понад 50 — виробники оборонної продукції й технологій подвійного призначення. Асоціація з 1995 року підтримує економічне та інвестиційне партнерство між США та Україною.

Додамо, що вже 25 закордонних виробників локалізували свої потужності в нашій країні. Серед них — провідні гіганти оборонної промисловості.