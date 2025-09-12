Український стартап Falcons залучив американські інвестиції для виходу на ринок НАТО

Український стартап у сфері оборонних технологій Falcons залучив інвестиції від американського венчурного фонду Green Flag Ventures. Компанія планує використати фінансування для масштабування виробництва системи пеленгації та інших рішень, проходження сертифікації НАТО та подальшого виходу на ринки країн-союзників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Американські інвестиції для виходу на ринок НАТО

Хоча сума угоди не розголошується, відомо, що фінансування буде спрямоване на три ключові напрями:

стандартизацію та масштабування виробництва ЕТЕР відповідно до вимог НАТО,

розширення команди інженерів та військових практиків,

підготовку до експорту та виходу на ринок НАТО.

CEO та співзасновник Falcons, діючий військовослужбовець Єгор Дудінов, наголосив, що залучені інвестиції дозволять масштабувати виробництво, узгодити його зі стандартами НАТО та забезпечити союзників ефективними рішеннями, які вже довели свою результативність у бойових умовах.

"Ця інвестиція доводить, що український бойовий досвід створює технології для глобального застосування. Наш наступний крок – масштабувати виробництво ЕТЕР, узгодити його зі стандартами НАТО та забезпечити союзників ефективними рішеннями, яким вони можуть довіряти", - наголосив Дудінов.

Завдяки підтримці Green Flag Ventures компанія Falcons планує пришвидшити постачання масштабованих і доступних систем, перевірених у складних бойових умовах, аби забезпечити НАТО та союзників надійними технологічними рішеннями.

За час своєї роботи стартап вже тричі поспіль отримував гранти від кластера Brave1 (2023, 2024 та 2025 роки), а також залучав фінансування від ангельського інвестора. У 2023 році Falcons здобула третє місце в номінації Best Defense Startup 2023 на конкурсі, що відбувався в межах щорічної конференції інновацій IT Arena.

Про Falcons

Falcons — українська оборонна компанія, заснована у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії. Вона спеціалізується на розробці доступних технологічних рішень, здатних працювати в умовах відсутності сигналу GPS.

Основні продукти компанії — передові системи пеленгації, які перевірені у бойових умовах. Вони дозволяють виявляти ворожі пристрої, що випромінюють радіосигнали, зокрема дрони, засоби зв’язку, ретранслятори та системи радіоелектронної боротьби. Флагманський комплекс ЕТЕР вже продемонстрував ефективність на полі бою, зокрема підтверджено знищення російської системи вартістю близько 90 млн доларів.

Технології Falcons здатні посилювати стратегічну та операційну перевагу НАТО та союзних держав, забезпечуючи швидке та ефективне переозброєння союзників.

Про Green Flag Ventures (GFV)

Green Flag Ventures (GFV) — американський венчурний фонд, який інвестує в українські стартапи, що працюють у сферах подвійного призначення, штучного інтелекту та кібербезпеки. Фонд підтримує компанії з глобальним потенціалом на ранніх етапах розвитку, допомагаючи виводити перевірені на полі бою інновації на ринки НАТО та великі міжнародні корпорації.

Місія GFV — забезпечувати високий інвестиційний дохід і одночасно сприяти розвитку регіону. Фонд, заснований Джастіном Зіфом та Деборою Фейрлемб, спеціалізується на технологіях подвійного призначення — як оборонного, так і цивільного використання — і активно інвестує в українські оборонні інновації.