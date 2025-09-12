Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Наличный курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинский стартап Falcons привлек американские инвестиции для выхода на рынок НАТО

военная техника, ВСУ, оборона
Украинский оборонный стартап будет масштабировать производство / Минобороны

Украинский стартап в сфере оборонных технологий Falcons привлек инвестиции американского венчурного фонда Green Flag Ventures. Компания планирует использовать финансирование для масштабирования производства системы пеленгации и других решений, прохождения сертификации НАТО и последующего выхода на рынки стран-союзников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Американские инвестиции для выхода на рынок НАТО

Хотя сумма сделки не разглашается, известно, что финансирование будет направлено на три ключевых направления:

  • стандартизацию и масштабирование производства ЭТЕР в соответствии с требованиями НАТО,
  • расширение команды инженеров и военных практиков,
  • подготовку к экспорту и выходу на рынок НАТО.

CEO и соучредитель Falcons, действующий военнослужащий Егор Дудинов, отметил, что привлеченные инвестиции позволят масштабировать производство, согласовать его со стандартами НАТО и обеспечить союзников эффективными решениями, уже доказавшими свою результативность в боевых условиях.

"Эта инвестиция доказывает, что украинский боевой опыт создает технологии для глобального применения. Наш следующий шаг – масштабировать производство ЭТЭР, согласовать его со стандартами НАТО и обеспечить союзников эффективными решениями, которым они могут доверять", – подчеркнул Дудинов.

Благодаря поддержке Green Flag Ventures компания Falcons планирует ускорить поставки масштабируемых и доступных систем, проверенных в сложных боевых условиях, чтобы обеспечить НАТО и союзников надежными технологическими решениями.

За время своей работы стартап уже трижды подряд получал гранты от кластера Brave1 (2023, 2024 и 2025), а также привлекал финансирование от ангельского инвестора. В 2023 году Falcons завоевала третье место в номинации Best Defense Startup 2023 на конкурсе, проходившем в рамках ежегодной конференции инноваций IT Arena.

О Falcons

Falcons – украинская оборонная компания, основанная в 2022 году после полномасштабного вторжения России. Она специализируется на разработке доступных технологических решений, способных работать в условиях отсутствия сигнала GPS.

Основные продукты компании – передовые системы пеленгации, которые проверены в боевых условиях. Они позволяют обнаруживать враждебные устройства, излучающие радиосигналы, включая дроны, средства связи, ретрансляторы и системы радиоэлектронной борьбы. Флагманский комплекс ЭТЕР уже продемонстрировал эффективность на поле боя, в том числе подтверждено уничтожение российской системы стоимостью около 90 млн долларов.

Технологии Falcons способны усиливать стратегическое и операционное преимущество НАТО и союзных государств, обеспечивая быстрое и эффективное перевооружение союзников.

О Green Flag Ventures (GFV)

Green Flag Ventures (GFV) — американский венчурный фонд, инвестирующий в украинские стартапы, работающие в сферах двойного назначения, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Фонд поддерживает компании с глобальным потенциалом на ранних этапах развития, помогая выводить проверенные на поле боя инновации на рынки НАТО и крупные международные корпорации.

Миссия GFV – обеспечивать высокий инвестиционный доход и одновременно способствовать развитию региона. Фонд, основанный Джастином Зифом и Деборой Фейрлемб, специализируется на технологиях двойного назначения как оборонного, так и гражданского использования и активно инвестирует в украинские оборонные инновации.

Автор:
Ольга Опенько