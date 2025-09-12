Украинский стартап Falcons привлек американские инвестиции для выхода на рынок НАТО

Украинский стартап в сфере оборонных технологий Falcons привлек инвестиции американского венчурного фонда Green Flag Ventures. Компания планирует использовать финансирование для масштабирования производства системы пеленгации и других решений, прохождения сертификации НАТО и последующего выхода на рынки стран-союзников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Американские инвестиции для выхода на рынок НАТО

Хотя сумма сделки не разглашается, известно, что финансирование будет направлено на три ключевых направления:

стандартизацию и масштабирование производства ЭТЕР в соответствии с требованиями НАТО,

расширение команды инженеров и военных практиков,

подготовку к экспорту и выходу на рынок НАТО.

CEO и соучредитель Falcons, действующий военнослужащий Егор Дудинов, отметил, что привлеченные инвестиции позволят масштабировать производство, согласовать его со стандартами НАТО и обеспечить союзников эффективными решениями, уже доказавшими свою результативность в боевых условиях.

"Эта инвестиция доказывает, что украинский боевой опыт создает технологии для глобального применения. Наш следующий шаг – масштабировать производство ЭТЭР, согласовать его со стандартами НАТО и обеспечить союзников эффективными решениями, которым они могут доверять", – подчеркнул Дудинов.

Благодаря поддержке Green Flag Ventures компания Falcons планирует ускорить поставки масштабируемых и доступных систем, проверенных в сложных боевых условиях, чтобы обеспечить НАТО и союзников надежными технологическими решениями.

За время своей работы стартап уже трижды подряд получал гранты от кластера Brave1 (2023, 2024 и 2025), а также привлекал финансирование от ангельского инвестора. В 2023 году Falcons завоевала третье место в номинации Best Defense Startup 2023 на конкурсе, проходившем в рамках ежегодной конференции инноваций IT Arena.

О Falcons

Falcons – украинская оборонная компания, основанная в 2022 году после полномасштабного вторжения России. Она специализируется на разработке доступных технологических решений, способных работать в условиях отсутствия сигнала GPS.

Основные продукты компании – передовые системы пеленгации, которые проверены в боевых условиях. Они позволяют обнаруживать враждебные устройства, излучающие радиосигналы, включая дроны, средства связи, ретрансляторы и системы радиоэлектронной борьбы. Флагманский комплекс ЭТЕР уже продемонстрировал эффективность на поле боя, в том числе подтверждено уничтожение российской системы стоимостью около 90 млн долларов.

Технологии Falcons способны усиливать стратегическое и операционное преимущество НАТО и союзных государств, обеспечивая быстрое и эффективное перевооружение союзников.

О Green Flag Ventures (GFV)

Green Flag Ventures (GFV) — американский венчурный фонд, инвестирующий в украинские стартапы, работающие в сферах двойного назначения, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Фонд поддерживает компании с глобальным потенциалом на ранних этапах развития, помогая выводить проверенные на поле боя инновации на рынки НАТО и крупные международные корпорации.

Миссия GFV – обеспечивать высокий инвестиционный доход и одновременно способствовать развитию региона. Фонд, основанный Джастином Зифом и Деборой Фейрлемб, специализируется на технологиях двойного назначения как оборонного, так и гражданского использования и активно инвестирует в украинские оборонные инновации.