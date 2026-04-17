Ощадбанк подал иск против России по поводу захваченных активов в четырех областях: сколько денег требуют

Ощадбанк официально передал на рассмотрение международного арбитража иск против России по поводу захваченных активов в четырех областях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Там подметили, что продолжают борьбу на юридическом фронте и инициируют новый международный арбитраж против РФ.

О чем идет речь в иске?

Спор касается защиты инвестиций в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Из-за незаконных действий окупантов банк потерял значительные активы и возможность работать в этих регионах.

Ощадбанк еще в июле 2025 года направил РФ официальное уведомление о споре, но, ожидаемо, реакции не последовало. Теперь дело будет рассматриваться международным судом.

Опыт побед и суммы требований

Ощадбанк уже имеет успешный кейс по активам в Крыму, выиграв арбитраж на 1,1 млрд долларов США.

По новому поданному иску общая сумма требований с учетом процентов составляет более 1,3 млрд долларов

"Мы уже добились ареста российского имущества во Франции на десятки миллионов евро. Этот иск - следующий шаг в привлечении государства-агрессора к финансовой ответственности за убытки в четырех регионах Украины" - отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Напомним, Апелляционный суд Парижа 1 июля 2025 года оставил в силе решение Арбитражного трибунала по компенсации Ощадбанка потерь, причиненных аннексией Крыма, и обязал Россию дополнительно оплатить 300 тысяч евро судебных издержек.