Ощадбанк заявляет о фальсификации Венгрией видео с телефона инкассатора: все подробности

Ощадбанк заявляет, что опубликованное видео, вероятно, полученное с мобильного телефона одного из инкассаторов, задержанных в Венгрии, было фальсифицировано.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Ощадбанк опровергает заявление NAV

Напомним, Национальное налоговое и таможенное управление (NAV) опубликовало заявление о текущем состоянии «расследования» дела о незаконном удержании средств и ценностей Ощадбанка, незаконно изъятых в Венгрии в начале марта.

В своем заявлении NAV подтверждает, что перевозимые Ощадбанком банкноты новые, недавно напечатанные и не используемые в обращении.

"Это полностью соответствует законной деятельности Сбербанка по поставкам наличной валюты в Украину в соответствии с международным соглашением с Райффайзен банком (Австрия)", - подчеркнули в банке.

Видео с телефона инкассатора

В своем заявлении NAV также обнародовала ссылку на видео, которая, вероятно, была получена с мобильного телефона одного из инкассаторов, задержанных в Венгрии.

"Как отмечает NAV, задержанные украинские граждане имеют статус свидетелей. В то же время в течение почти одного месяца с момента задержания следственный орган не предоставил ответы на многочисленные запросы относительно правовых оснований содержания имущества сотрудников, в том числе мобильного телефона одного из инкассаторов, а также относительно доступа к информации, содержащейся на нем", - подчеркнули в Ощадбанке.

При таких обстоятельствах банк считает, что изъятие мобильного телефона, дальнейшее его содержание и доступ к его содержимому противоправны. Соответственно, публикация видео, полученного с этого устройства, также незаконна.

"Ощадбанк официально заявляет, что опубликованное видео было фальсифицировано. Видео содержит звук разговора членов инкассаторской бригады. Для публикации на венгерскую аудиторию были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлен несуществующий в звуковой дорожке фразу "коррупционные деньги". Именно на этой специально добавленной фразе и основываются выводы NAV по привязке этого видео к делу о незаконном задержании средств Сбербанка", - говорится в заявлении финучреждения.

В Ощадбанке также приводят реальные факты относительно опубликованного видео :

видео архивное, оно записано 10 марта 2025 года, год назад, вблизи Вены;

необходимость распечатывать пакет документов в пути – нормальная практика, ведь бригада выезжает еще до того момента, как наш контрагент готовит средства;

все инкассаторские машины оборудованы мобильным офисом, который включает в себя ноутбук и принтер для печати документов. Для работы мобильного офиса авто оборудовано Starlink и инвертором;

во время этой поездки, 10 марта 2025 года, уже на маршруте произошла поломка инвертора. Поэтому бригада была вынуждена воспользоваться доступом к сети для печати документов на парковочной площадке;

пакет документов для получения распечатанного груза включал CMR, упаковочный лист, инвойс, тикет. Подпись руководителя группы на документах была заверена печатью;

все указанные процессы соответствующим образом задокументированы и внесены в систему таможенных органов отправителя (Евросоюза) и таможенных органов Украины. Оригиналы документов, отображенных на видео, есть в наличии и содержат соответствующие штампы таможенных органов Венгрии и Украины;

Выбор парковочной площадки для доступа к электросети был обусловлен тем, что бригада инкассаторов на коротких маршрутах (продолжительностью трое суток) не пользуется отелями, авто оборудовано мобильными кроватями для ночевки.

Кроме того, Ощадбанк уже обратился к ведущей международной аудиторской компании по подтверждению соответствия договорной базы и всем процедурам выполнения перевозок наличной валюты и ценностей.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба.

Арест средств Ощадбанка

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Ощадбанка.

Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV). В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, что Украина привлечет к ответственности причастных.