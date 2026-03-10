Запланована подія 2

Украина отреагировала на законопроект партии Орбана об аресте средств Ощадбанка

МИД
МИД отреагировал на законопроект Венгрии о деньгах Сбербанка

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, что Украина привлечет к ответственности причастных.

Как сообщает Delo.ua, об этом глава внешнеполитического ведомства написал в соцсети X.

Венгрия погружается в спираль беззакония

"После воровства денег украинского государственного банка они теперь выдвигают законопроект, чтобы "легализовать" незаконный захват. Это фактическое признание того, что действия Венгрии не имеют никаких правовых оснований", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД отметил: все причастные в Венгрии в отношении действий по Ощадбанку понесут наказание.

"Мы привлечем к ответственности всех причастных — не только за кражу денег, но и, прежде всего, за жестокое обращение с семью гражданами Украины в нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции по консульскому сношению", – акцентировал Сибига.

Украина вызвала посла Венгрии из-за применения силы к инкассаторам Ощадбанка

МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине Антала Гейзера и выразил ему решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств в обращении с незаконно задержанными инкассаторами Ощадбанка, перевозившими ценный груз, сообщает МИД Украины.

Послу Венгрии в Украине высказался решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией   своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции в обращении с незаконно задержанными гражданами Украины, которые осуществляли перевозку ценного груза из города Вена в Украину на выполнение международного контракта.

"До венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также по чрезмерному применению силы. Внимание посла Венгрии также было привлечено к тому факту, что несмотря на наличие официального запроса, направленного по дипломатическим каналам, украинским консульским должностным лицам не было предоставлено международно-правовых актов", - отметили в МИД Украины.

Напомним, лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Ощадбанка. Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV).

Заметим, что после освобождения работников Ощадбанка валютные ценности, перевозимые инкассаторами, остаются в Венгрии без законных на то оснований.

В свою очередь, государственный Ощадбанк требует вернуть свое имущество и ценность и на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей   финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".

Автор:
Светлана Манько