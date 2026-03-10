Україна відреагувала на законопроєкт партії Орбана про арешт коштів Ощадбанку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.

Як повідомляє Delo.ua, про це глава зовнішньополітичного відомства написав у соцмережі X.

Угорщина занурюється у спіраль беззаконня

"Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" незаконне захоплення. Це фактичне визнання того, що дії Угорщини не мають жодних правових підстав", - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив: усі причетні в Угорщині щодо дій стосовно Ощадбанку понесуть покарання.

"Ми притягнемо до відповідальності всіх причетних — не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України в порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції з консульських зносин", – акцентував Сибіга.

Україна викликала посла Угорщини через застосування сили до інкасаторів Ощадбанку

МЗС України викликало посла Угорщини в Україні Антала Гейзера та висловило йому рішучий протест у зв’язку із грубими порушеннями Угорщиною своїх міжнародно-правових зобов’язань у поводженні із незаконно затриманими інкасаторами Ощадбанку, які перевозили цінний вантаж, повідомляє МЗС України.

Послу Угорщини в Україні було висловлено рішучий протест у зв’язку із грубими порушеннями Угорщиною своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та українсько-угорської консульської конвенції у поводженні із незаконно затриманими громадянами України, які здійснювали перевезення цінного вантажу з міста Відень до України на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк".

"До угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили. Увагу посла Угорщини також було привернуто до того факту, що попри наявність офіційного запиту, направленого дипломатичними каналами, українським консульським посадовим особам не було надано допуску до затриманих, що є грубим порушення зазначених міжнародно-правових актів", - зауважили в МЗС України.

Принагідно було запрошено інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції "Фідес", зокрема предмету регулювання законодавчої ініціативи та цілей майбутнього закону.

Нагадаємо, лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку. Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV).

Зауважимо, після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.

Ощадбанк, чиї два інкасаторські автомобілі із сімома працівниками були затримані 5 березня в Угорщині, вимагає повернути своє майно та цінності на суму 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

"Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Позиція Угорщини

Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".