40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота: Ощадбанк вимагає повернути захоплене майно в Угорщині

Державний Ощадбанк, чиї два інкасаторські автомобілі із сімома працівниками були затримані 5 березня в Угорщині, вимагає повернути своє майно та цінності на суму 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Там нагадали, що після незаконного захоплення в Угорщині 5 березня 2026 року сімох співробітників банку, двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили, громадяни України повернулись додому. Але автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими.

У фінустанові зазначають, що захист її прав у вирішенні цього інциденту полягатиме у двох напрямках:

Перший : оскарження обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були накладені на співробітників банку Угорщиною. Також буде розглянуто питання порушення прав співробітників банку під час їх затримання.

Другий: здійснення правових кроків для повернення майна банку — двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

В Ощадбанку підкреслили, що абсолютно впевнені у законності своїх дій. Для додаткового підтвердження банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами.

У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Раніше Ощадбанк заявив, що має намір захищати свої інтереси у міжнародних інстанціях після інциденту із затриманням інкасаторських бригад в Угорщині.

"Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Позиція Угорщини

Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".