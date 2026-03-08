40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота: Ощадбанк требует вернуть захваченное имущество в Венгрии

Государственный Ощадбанк, два инкассаторских автомобиля с семью работниками были задержаны 5 марта в Венгрии, требует вернуть свое имущество и ценности на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Там напомнили, что после незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семерых сотрудников банка, двух инкассаторских машин и перевозимых ими ценностей граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными.

В финучреждении отмечают, что защита ее прав в решении этого инцидента будет состоять в двух направлениях:

Первый : обжалование ограничительных мер о возможности пребывания на территории ЕС, которые были наложены на сотрудников банка Венгрией. Также будут рассмотрены вопросы нарушения прав сотрудников банка во время их задержания.

: обжалование ограничительных мер о возможности пребывания на территории ЕС, которые были наложены на сотрудников банка Венгрией. Также будут рассмотрены вопросы нарушения прав сотрудников банка во время их задержания. Второй : осуществление правовых шагов для возврата имущества банка - двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

В Ощадбанке подчеркнули, что абсолютно уверены в законности своих действий. Для дополнительного подтверждения банк обратится в одну из ведущих международных компаний по проведению независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами.

В банке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрии, груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

Ранее Ощадбанк заявил, что намерен защищать свои интересы в международных инстанциях после инцидента с задержанием инкассаторских бригад в Венгрии.

Позиция Венгрии

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стала подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто, комментируя ситуацию, заявил, что "встает вопрос, речь не идет о деньгах украинской военной мафии".

По его словам, украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию значительное количество наличных денег и золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии ранее говорила о $900 миллионах и €420 миллионах только в этом году.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".