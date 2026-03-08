Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

44,10

43,84

EUR

51,50

51,15

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота: Ощадбанк требует вернуть захваченное имущество в Венгрии

Сбербанк
Сбербанк требует возвращения незаконно задержанных средств и имущества в Венгрии. Фото: facebook.com/oschadbank

Государственный Ощадбанк, два инкассаторских автомобиля с семью работниками были задержаны 5 марта в Венгрии, требует вернуть свое имущество и ценности на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Там напомнили, что после незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семерых сотрудников банка, двух инкассаторских машин и перевозимых ими ценностей граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными.

В финучреждении отмечают, что защита ее прав в решении этого инцидента будет состоять в двух направлениях:

  • Первый : обжалование ограничительных мер о возможности пребывания на территории ЕС, которые были наложены на сотрудников банка Венгрией. Также будут рассмотрены вопросы нарушения прав сотрудников банка во время их задержания.
  • Второй : осуществление правовых шагов для возврата имущества банка - двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

В Ощадбанке подчеркнули, что абсолютно уверены в законности своих действий. Для дополнительного подтверждения банк обратится в одну из ведущих международных компаний по проведению независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами.

В банке отметили, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрии, груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

Ранее Ощадбанк заявил, что намерен защищать свои интересы в международных инстанциях после инцидента с задержанием инкассаторских бригад в Венгрии.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей   финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Позиция Венгрии

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стала   подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто,   комментируя   ситуацию, заявил, что "встает вопрос, речь не идет о деньгах украинской военной мафии".

По его словам, украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию значительное количество наличных денег и золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии ранее говорила о $900 миллионах и €420 миллионах только в этом году.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".

Автор:
Светлана Манько