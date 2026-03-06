Запланована подія 2

Венгерское правительство опубликовало фото денег и золота после задержания украинских инкассаторов

Правительство Венгрии опубликовало фотографии наличных и золотых слитков, изъятых при задержании семи граждан Украины в рамках операции, которую венгерская сторона назвала "Украинский золотой конвой".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на правительство Венгрии.

Речь идет о более чем 40 млн долларов, 35 млн евро и около 9 килограммов золота, перевозимых из Австрии в Украину.

Фотографии наличных и слитков обнародованы вместе с видео самой операции.

Расследование ведет Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии по подозрению в отмывании денег.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что вызвали венгерского посла, а задержанные осуществляли регулярную инкассаторскую перевозку между государственными банками Австрии и Украины.

"Венгерскому дипломату было отмечено, что украинская сторона считает такие действия неправомерными, требует немедленного консульского допуска к незаконно задержанным гражданам Украины и их безотлагательному освобождению, а также возвращению государственного имущества", - говорится в сообщении.

Украинская сторона назвала действия венгерских правоохранителей неправомерными, требует немедленного консульского доступа к задержанным, их увольнению и возврату изъятых средств и ценностей. Также Киев заявил о возможности применения санкций и других международно-правовых ответных мер.

Напомним, два инкассаторских автомобиля с валютными средствами и банковскими металлами, принадлежащими Ощадбанку,  были задержаны 5 марта 2026 г. на территории Венгрии во время перевозки между австрийским Raiffeisen Bank International и украинским банком.

По состоянию на утро 6 марта консулов до сих пор не допустили к гражданам Украины. Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

Автор:
Татьяна Гойденко