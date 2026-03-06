Запланована подія 2

Угорський уряд опублікував фото грошей і золота після затримання українських інкасаторів

Уряд Угорщини опублікував фотографії готівки та золотих злитків, вилучених під час затримання семи громадян Україна у межах операції, яку угорська сторона назвала "Український золотий конвой".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на уряд Угорщини.

Йдеться про понад 40 млн доларів, 35 млн євро та близько 9 кілограмів золота які перевозили з Австрії до України.

 Фотографії готівки та злитків оприлюднено разом із відео самої операції.

Фото 2 — Угорський уряд опублікував фото грошей і золота після затримання українських інкасаторів

Розслідування веде Національна податкова та митна адміністрація Угорщини за підозрою у відмиванні грошей.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що викликали угорського посла, а затримані здійснювали регулярне інкасаторське перевезення між державними банками Австрії та України.

"Угорському дипломату було наголошено, що українська сторона вважає такі дії неправомірними, вимагає негайного консульського допуску до незаконно затриманих громадян України та їх невідкладного звільнення, а також повернення державного майна", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона назвала дії угорських правоохоронців неправомірними, вимагає негайного консульського доступу до затриманих, їхнього звільнення та повернення вилучених коштів і цінностей. Також Київ заявив про можливість застосування санкцій та інших міжнародно-правових заходів у відповідь.

Нагадаємо, два інкасаторські автомобілі з валютними коштами та банківськими металами, які належать Ощадбанк, були затримані 5 березня 2026 року на території Угорщини під час перевезення між австрійським Raiffeisen Bank International та українським банком. 

Станом на ранок 6 березня українських консулів досі не допустили до громадян України. Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

Автор:
Тетяна Гойденко