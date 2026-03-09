Угорщина хоче арештувати кошти і золото Ощадбанку: з ініціативою виступила партія Орбана

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини, лідером якої є прем’єр Віктор Орбан) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку. Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Тelex.

За словами Кошіча, причиною такої ініціативи є необхідність перевірки способу транспортування активів та осіб перевізників на предмет загрози національній безпеці Угорщини. Правоохоронні органи мають встановити особи інкасаторів банку та перевірити їхні нібито "можливі зв’язки з кримінальними або терористичними структурами". Також слідство має визначити, чи планувалося використання готівки та золота на території Угорщини та з якою метою.

Кочіш наполіг, що рішення щодо законопроєкту повинні прийняти терміново, адже парламент збиратиметься лише через декілька днів. У парламенті виникли дискусії через терміновість подання законопроєкту та його можливу ретроактивну дію. Представники опозиційних партій зауважили, що документ було внесено занадто швидко, що не дозволило детально ознайомитися з ним. Попри заперечення, члени комітету погодилися, що питання може зачіпати інтереси національної безпеки.



Комітет підтримав пропозицію лідера фракції "Фідес" (Угорський громадянський союз) чотирма голосами "за" проти двох, хто "утримався". Також було схвалено рекомендацію для Національних зборів обговорити цей проєкт у винятковому порядку.

Нагадаємо, Нацбанк веде активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб інцидент із арештом українських інкасаторів та валюти.в Угорщині не залишився без належної реакції. Голова Національного банку Андрій Пишний заявив: "Я окремо хочу звернутися до угорської сторони підтримати ініційований нами незалежний аудит. Наприклад, Європейська комісія могла б виступити незалежною третьою стороною для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин цього інциденту".

Голова НБУ зауважив, що після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.