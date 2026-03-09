Затримання інкасаторів в Угорщині: НБУ вимагає об’єктивно розслідувати інцидент

Голова Національного банку Андрій Пишний вважає, що Європейська комісія могла б виступити незалежною стороною для об’єктивного розслідування затримання Угорщиною українських інкасаторів та валюти.

Як пише Delo.ua,про це Пишний написав у Facebook.

Очільник НБУ підкреслив, що аби "зняти всі питання й маніпуляції", українська сторона перша виступила за "прозору та всебічну перевірку".

За його словами, Нацбанк веде активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб інцидент не залишився без належної реакції.

Звернення будуть адресовані керівництву Європейського центрального банку, Центрального банку Австрії, генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим.

"Я окремо хочу звернутися до угорської сторони підтримати ініційований нами незалежний аудит. Наприклад, Європейська комісія могла б виступити незалежною третьою стороною для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин цього інциденту", — наголосив Пишний.

Він додав, що з боку Нацбанку та Ощадбанку буде повне сприяння такому аудиту.

Голова НБУ зауважив, що після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.

"Ми стикнулися із ситуацією, коли консул не може потрапити до громадян своєї країни, коли адвокат не має доступу до своїх клієнтів, коли звучать політичні заяви без жодних підтверджень, а дискредитація стає головною метою – такі дії не можуть залишатися без належної оцінки. Тому варто раз і назавжди чітко розставити всі крапки над "і" у цій справі", –написав Пишний.

Він наполягає, що Ощадбанк не порушував законодавства, а його працівники виконували свою роботу в межах міжнародних договорів і на законних підставах.

Голова НБУ закликає європейських партнерів та інституції сказати своє слово щодо цієї ситуації.

Своєю чергою, державний Ощадбанк, чиї два інкасаторські автомобілі із сімома працівниками були затримані 5 березня в Угорщині, вимагає повернути своє майно та цінності на суму 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

"Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Позиція Угорщини

Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".